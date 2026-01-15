Festival Tangoleron stages de danse Salle de réception de la Citadelle Le Château-d’Oléron

Festival Tangoleron stages de danse

Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Stages de Tango pour tous niveaux dans l’Arsenal de la Citadelle les 2 et 3 mai dans le cadre du 16ème festival de Tango TANGOLERON qui se déroule sur l’Ile d’Oléron du 30 avril au 3 mai 2026.

.

Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 02 57 tangoleron@orange.fr

English :

Tango workshops for all levels in the Arsenal de la Citadelle on May 2 and 3, as part of the 16th TANGOLERON Tango Festival taking place on the Ile d’Oléron from April 30 to May 3, 2026.

L’événement Festival Tangoleron stages de danse Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes