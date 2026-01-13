Festival Tangoléron Milonga de gala et démonstrations Salle de réception de la Citadelle Le Château-d’Oléron

Festival Tangoléron Milonga de gala et démonstrations

Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02 02:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Milonga de gala avec l’orchestre La Petite Roulotte Tango et DJ A. Rodriguez, démonstrations des maestros Sandra Messina et Ricardo Calvo, défilé de mode Créations Bernie H, exposition de chaussures, buvette et petite restauration.

.

Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 02 57 tangoleron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gala milonga with orchestra La Petite Roulotte Tango and DJ A. Rodriguez, demonstrations by maestros Sandra Messina and Ricardo Calvo, Créations Bernie H fashion show, shoe exhibition, refreshments and snacks.

L’événement Festival Tangoléron Milonga de gala et démonstrations Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes