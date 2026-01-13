Festival Tangoleron Milonga de despedida Salle de réception de la Citadelle Le Château-d’Oléron

Festival Tangoleron Milonga de despedida

Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03 00:00:00

2026-05-03

Milonga de fin de festival avec DJs JC Bartek et A. Rodriguez.

Buvette, pâtisseries et petite restauration.

Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 02 57 tangoleron@orange.fr

English :

End-of-festival milonga with DJs JC Bartek and A. Rodriguez.

Refreshment bar, pastries and snacks.

