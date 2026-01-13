Festival Tangoleron Milonga de despedida Salle de réception de la Citadelle Le Château-d’Oléron
Festival Tangoleron Milonga de despedida Salle de réception de la Citadelle Le Château-d’Oléron dimanche 3 mai 2026.
Festival Tangoleron Milonga de despedida
Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 00:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Milonga de fin de festival avec DJs JC Bartek et A. Rodriguez.
Buvette, pâtisseries et petite restauration.
.
Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 02 57 tangoleron@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
End-of-festival milonga with DJs JC Bartek and A. Rodriguez.
Refreshment bar, pastries and snacks.
L’événement Festival Tangoleron Milonga de despedida Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes