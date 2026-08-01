Informations pratiques

Saint-Julien-en-Vercors

Festival Musiques en Vercors 30 ans

Eglise Saint-Julien-en-Vercors Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :

2026-08-10 2026-08-14

Concerts donnée à l’occasion du 30è anniversaire du Festival Musiques en VErcors

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Eglise Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12

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English :

Concerts held to celebrate the 30th anniversary of the Musiques en Vercors Festival

L’événement Festival Musiques en Vercors 30 ans Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Vercors Drôme