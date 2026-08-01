Festival Musiques en Vercors 30 ans Saint-Julien-en-Vercors
lundi 10 août 2026 · Saint-Julien-en-Vercors
Informations pratiques
Saint-Julien-en-Vercors
Festival Musiques en Vercors 30 ans
Eglise Saint-Julien-en-Vercors Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:00:00
fin : 2026-08-14 20:00:00
Date(s) :
2026-08-10 2026-08-14
Concerts donnée à l’occasion du 30è anniversaire du Festival Musiques en VErcors
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Eglise Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12
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English :
Concerts held to celebrate the 30th anniversary of the Musiques en Vercors Festival
L’événement Festival Musiques en Vercors 30 ans Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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