La Sportive des Hémofolies Saint-Julien-en-Vercors
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Julien-en-Vercors
Informations pratiques
Saint-Julien-en-Vercors
La Sportive des Hémofolies
hameau de Ponson Saint-Julien-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une journée sportive, festive et solidaire, organisée par l’Association Les Bobos d’Hugo. Randonnée et courses d’obstacles pour tous, animations musicales et autres surprises!
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hameau de Ponson Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 37 17 78 lesbobos.dhugo26@gmail.com
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English :
A day of sports, celebration, and community spirit, organized by the Les Bobos d’Hugo Association. Hiking and obstacle courses for everyone, live music, and other surprises!
L’événement La Sportive des Hémofolies Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme