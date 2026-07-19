Informations pratiques

Saint-Julien-en-Vercors

La Sportive des Hémofolies

hameau de Ponson Saint-Julien-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une journée sportive, festive et solidaire, organisée par l’Association Les Bobos d’Hugo. Randonnée et courses d’obstacles pour tous, animations musicales et autres surprises!

.

hameau de Ponson Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 37 17 78 lesbobos.dhugo26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day of sports, celebration, and community spirit, organized by the Les Bobos d’Hugo Association. Hiking and obstacle courses for everyone, live music, and other surprises!

L’événement La Sportive des Hémofolies Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme