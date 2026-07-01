Concert D’ouest en est Eglise Saint-Julien-en-Vercors
dimanche 19 juillet 2026 · Eglise · Saint-Julien-en-Vercors
Informations pratiques
Saint-Julien-en-Vercors
Concert D’ouest en est
Eglise Eglise du village Saint-Julien-en-Vercors Drôme
Tarif : – – EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:30:00
fin : 2026-07-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe avec l’Ensemble TETRAKTYS,
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Eglise Eglise du village Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com
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English :
Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme “A More Beautiful Europe,” featuring the TETRAKTYS Ensemble,
L’événement Concert D’ouest en est Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme