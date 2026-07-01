Concert D’ouest en est Eglise Saint-Julien-en-Vercors

Informations pratiques

Saint-Julien-en-Vercors

Concert D’ouest en est

Eglise Eglise du village Saint-Julien-en-Vercors Drôme

Tarif : – – EUR

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:30:00

fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe avec l’Ensemble TETRAKTYS,

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Eglise Eglise du village Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com

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English :

Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme “A More Beautiful Europe,” featuring the TETRAKTYS Ensemble,

L’événement Concert D’ouest en est Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme