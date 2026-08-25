AGENDA · Nantes99vues
Festival Nantes sous Pression – Le grand final au Solilab Nantes
dimanche 13 septembre 2026 · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 –
Gratuit : non À partir de 8 € Adulte
Nantes sous Pression, c’est le festival nantais de la bière artisanale. Une quarantaine d’évènements la semaine dans les bars et caves partenaires et surtout un final au Solilab avec plus de 40 brasseries françaises et étrangères ainsi que des animations.???? Infos et billetterieL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- https://nantes-sous-pression.com/
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Journée d’arts du déplacement – Jardin des Lauriers, Jardin des Lauriers – Michèle Palas, Nantes 25 août 2026
- Balade en antiquité, Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 25 août 2026
- Découverte du Jardin Extraordinaire, Le Jardin Extraordinaire, Nantes 25 août 2026
- Patouilles et histoires, Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère, Nantes 25 août 2026
- Balade contée, Parc de la Moutonnerie, Nantes 25 août 2026