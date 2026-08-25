Festival Nantes sous Pression – Le grand final au Solilab Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 –

Gratuit : non À partir de 8 € Adulte

Nantes sous Pression, c’est le festival nantais de la bière artisanale. Une quarantaine d’évènements la semaine dans les bars et caves partenaires et surtout un final au Solilab avec plus de 40 brasseries françaises et étrangères ainsi que des animations.???? Infos et billetterieL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- https://nantes-sous-pression.com/



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