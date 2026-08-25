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Festival Nantes sous Pression – Le grand final au Solilab Nantes

dimanche 13 septembre 2026 · Nantes

Festival Nantes sous Pression – Le grand final au Solilab Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
8 Rue de Saint Domingue
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
À partir de 8 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 –
Gratuit : non À partir de 8 € Adulte 

Nantes sous Pression, c’est le festival nantais de la bière artisanale. Une quarantaine d’évènements la semaine dans les bars et caves partenaires et surtout un final au Solilab avec plus de 40 brasseries françaises et étrangères ainsi que des animations.???? Infos et billetterieL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- https://nantes-sous-pression.com/


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