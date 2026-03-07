Informations pratiques

Barr

Festival nocturne

26 Rue Paul Degermann Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez nombreux découvrir la richesse de la culture turque et française à travers la musique, la gastronomie, et de nombreuses animations conviviales pour petits et grands !

Venez partager une soirée conviviale placée sous le signe de la douceur, du vivre-ensemble et de la découverte culturelle.

Au programme Spécialités traditionnelles franco-turques, Balades à poneys, Château gonflable pour les enfants, Ambiance festive et familiale, Rencontres et échanges culturels…

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la convivialité, le partage et l’amitié entre les cultures ! 0 .

26 Rue Paul Degermann Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 92 18 48 acftbarr@outlook.fr

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English :

Come and discover the richness of Turkish and French culture through music, gastronomy and a host of fun events for young and old!

L’événement Festival nocturne Barr a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du pays de Barr