Festival nocturne Barr
samedi 4 juillet 2026 · Barr
Informations pratiques
Barr
Festival nocturne
26 Rue Paul Degermann Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez nombreux découvrir la richesse de la culture turque et française à travers la musique, la gastronomie, et de nombreuses animations conviviales pour petits et grands !
Venez partager une soirée conviviale placée sous le signe de la douceur, du vivre-ensemble et de la découverte culturelle.
Au programme Spécialités traditionnelles franco-turques, Balades à poneys, Château gonflable pour les enfants, Ambiance festive et familiale, Rencontres et échanges culturels…
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la convivialité, le partage et l’amitié entre les cultures ! 0 .
26 Rue Paul Degermann Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 92 18 48 acftbarr@outlook.fr
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English :
Come and discover the richness of Turkish and French culture through music, gastronomy and a host of fun events for young and old!
L’événement Festival nocturne Barr a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du pays de Barr
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