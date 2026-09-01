Informations pratiques

Darnétal

Festival NormandieBulle

1 Allée de la Gare Darnétal Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le festival de la BD en Normandie revient pour sa 30e édition avec un programme exceptionnel pour les amateurs et curieux de la bande dessinée.

Cette année, Carole Maurel , sera l’invitée d’honneur !

Profitez pendant deux jours d’expositions, dédicaces, tables rondes et animations ! .

1 Allée de la Gare Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 12 31 70

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English : Festival NormandieBulle

L’événement Festival NormandieBulle Darnétal a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme