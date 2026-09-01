Festival NormandieBulle Darnétal
samedi 26 septembre 2026 · Darnétal
Informations pratiques
Darnétal
Festival NormandieBulle
1 Allée de la Gare Darnétal Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le festival de la BD en Normandie revient pour sa 30e édition avec un programme exceptionnel pour les amateurs et curieux de la bande dessinée.
Cette année, Carole Maurel , sera l’invitée d’honneur !
Profitez pendant deux jours d’expositions, dédicaces, tables rondes et animations ! .
1 Allée de la Gare Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 12 31 70
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English : Festival NormandieBulle
L’événement Festival NormandieBulle Darnétal a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme
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