Festival notes et vins Corinne Depeyre Tulette

Informations pratiques

Tulette

Festival notes et vins

Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:30:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Jouant ensemble depuis 1998, c’est en 2019 que naît le Tzigish Trio, spécialisé dans les musiques d’Europe de l’Est

.

Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 70 50 81 info@corinnedepeyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Although they have been playing together since 1998, the Tzigish Trio was formed in 2019 and specializes in Eastern European music.

L’événement Festival notes et vins Tulette a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence