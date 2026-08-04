UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tulette

Festival notes et vins Corinne Depeyre Tulette

mardi 11 août 2026 · Corinne Depeyre · Tulette

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Corinne Depeyre
Adresse
872 chemin du Marquis de Cabassole
Ville
26790 Tulette
Département
Drôme
Tarif
10 10

Tulette

Festival notes et vins

Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Jouant ensemble depuis 1998, c’est en 2019 que naît le Tzigish Trio, spécialisé dans les musiques d’Europe de l’Est
  .

Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 70 50 81  info@corinnedepeyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Although they have been playing together since 1998, the Tzigish Trio was formed in 2019 and specializes in Eastern European music.

L’événement Festival notes et vins Tulette a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

À voir aussi à Tulette (Drôme)