Festival notes et vins Corinne Depeyre Tulette
mardi 11 août 2026 · Corinne Depeyre · Tulette
Informations pratiques
Tulette
Festival notes et vins
Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Jouant ensemble depuis 1998, c’est en 2019 que naît le Tzigish Trio, spécialisé dans les musiques d’Europe de l’Est
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Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 70 50 81 info@corinnedepeyre.fr
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English :
Although they have been playing together since 1998, the Tzigish Trio was formed in 2019 and specializes in Eastern European music.
L’événement Festival notes et vins Tulette a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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