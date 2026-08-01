Festival Notes & Vins Corinne Depeyre Tulette

Informations pratiques

Tulette

Festival Notes & Vins

Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Vous passerez un agréable moment avec un concert au milieu des vignes, sur un domaine familial et convivial.

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Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 70 50 81 destinationmusique84@gmail.com

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English :

You’ll have a wonderful time enjoying a concert amidst the vineyards at a friendly, family-run winery.

L’événement Festival Notes & Vins Tulette a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence