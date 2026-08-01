Festival Notes & Vins Corinne Depeyre Tulette
mardi 18 août 2026 · Corinne Depeyre · Tulette
Informations pratiques
Tulette
Festival Notes & Vins
Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Vous passerez un agréable moment avec un concert au milieu des vignes, sur un domaine familial et convivial.
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Corinne Depeyre 872 chemin du Marquis de Cabassole Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 70 50 81 destinationmusique84@gmail.com
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English :
You’ll have a wonderful time enjoying a concert amidst the vineyards at a friendly, family-run winery.
L’événement Festival Notes & Vins Tulette a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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