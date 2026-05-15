Festival Nuits des Forêts 2026 Programme du dimanche 14 juin Parvis de la Maison Eco Paysanne Le Grand-Village-Plage

Le Grand-Village-Plage

Festival Nuits des Forêts 2026 Programme du dimanche 14 juin

Parvis de la Maison Eco Paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez explorer la forêt de l’île d’Oléron comme vous ne l’avez jamais vue. Entre océan et canopée, une immersion sensorielle, scientifique et poétique vous attend. Spectacles, ateliers et expériences sensibles vous invitent à renouer avec le vivant.

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Parvis de la Maison Eco Paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 03 39 71 collectifbouchesrouges@gmail.com

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English : Festival Nuits des Forêts 2026 Schedule for Sunday, June 14

Come and explore the forest of Oleron Island as you’ve never seen it before. Between ocean and canopy, a sensory, scientific and poetic immersion awaits you. Shows, workshops and sensitive experiences invite you to reconnect with life.

L’événement Festival Nuits des Forêts 2026 Programme du dimanche 14 juin Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes