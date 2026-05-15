Festival Nuits des Forêts 2026 Programme du samedi 13 juin Parvis de la Maison Eco Paysanne Le Grand-Village-Plage
Festival Nuits des Forêts 2026 Programme du samedi 13 juin Parvis de la Maison Eco Paysanne Le Grand-Village-Plage samedi 13 juin 2026.
Le Grand-Village-Plage
Festival Nuits des Forêts 2026 Programme du samedi 13 juin
Parvis de la Maison Eco Paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez explorer la forêt de l’île d’Oléron comme vous ne l’avez jamais vue. Entre océan et canopée, une immersion sensorielle, scientifique et poétique vous attend. Spectacles, ateliers et expériences sensibles vous invitent à renouer avec le vivant.
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Parvis de la Maison Eco Paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 03 39 71 collectifbouchesrouges@gmail.com
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English : Festival Nuits des Forêts 2026 Schedule for Saturday, June 13
Come and explore the forest of Oleron Island as you’ve never seen it before. Between ocean and canopy, a sensory, scientific and poetic immersion awaits you. Shows, workshops and sensitive experiences invite you to reconnect with life.
L’événement Festival Nuits des Forêts 2026 Programme du samedi 13 juin Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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