Festival Nuits des Forêts 2026 Soirée d’ouverture vendredi 12 juin Parvis de la Maison Eco Paysanne Le Grand-Village-Plage

Le Grand-Village-Plage

Festival Nuits des Forêts 2026 Soirée d’ouverture vendredi 12 juin

Parvis de la Maison Eco Paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:30:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Soirée d’ouverture enchantée le vendredi 12 au soir ! Spectacles, ateliers et expériences sensibles vous invitent à renouer avec le vivant. Découvrez les secrets de notre écosystème insulaire unique du 12 au 14 juin 2026.

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Parvis de la Maison Eco Paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 03 39 71 collectifbouchesrouges@gmail.com

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English : Festival Nuits des Forêts 2026 Opening night Friday June 12

Enchanting opening evening on Friday 12! Shows, workshops and sensitive experiences invite you to reconnect with life. Discover the secrets of our unique island ecosystem from June 12 to 14, 2026.

L’événement Festival Nuits des Forêts 2026 Soirée d’ouverture vendredi 12 juin Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes