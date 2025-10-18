Festival Nuits d’été Biarritz

Festival Nuits d’été

11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-27

Depuis 6 ans la compagnie a aménagé la clairière en scène de théâtre et propose des spectacles pour les soirs d’été.

Pendant 15 jours, du théâtre pour enfants, de la commedia dell’arte, des compagnies de théâtre invitées, des avant scène, des soirées musicales.

Pour tous les publics, de Biarritz ou de passage. Et puis, sous la guiguette tahitienne, les artistes et le public peuvent se retrouver pour boire un verre, et grignoter un morceau. .

11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr

