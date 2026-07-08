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AGENDA · Saintes

Festival OFF BE4 Saintes

dimanche 19 juillet 2026 · Saintes

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Site Saint-Louis Logis du Gouverneur
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Festival OFF BE4

Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Avec Be4, quatre musiciens d’exception rendent hommage à l’univers raffiné du jazz West Coast, dans l’esprit du mythique quatuor de Gerry Mulligan et de Chet Baker.
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Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

With Be4, four exceptional musicians pay tribute to the refined world of West Coast jazz, in the spirit of the legendary quartet led by Gerry Mulligan and Chet Baker.

L’événement Festival OFF BE4 Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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