Informations pratiques

Saintes

Festival OFF BE4

Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Avec Be4, quatre musiciens d’exception rendent hommage à l’univers raffiné du jazz West Coast, dans l’esprit du mythique quatuor de Gerry Mulligan et de Chet Baker.

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Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

With Be4, four exceptional musicians pay tribute to the refined world of West Coast jazz, in the spirit of the legendary quartet led by Gerry Mulligan and Chet Baker.

L’événement Festival OFF BE4 Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge