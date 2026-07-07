Festival OFF COOL BLUE NOTE Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival OFF COOL BLUE NOTE

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Réunissant quatre musiciens professionnels de la région de Saintes, COOL BLUE NOTE propose un univers aux sonorités blues et jazz contemporain.

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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

Bringing together four professional musicians from the Saintes region, COOL BLUE NOTE offers a musical experience featuring blues and contemporary jazz sounds.

L’événement Festival OFF COOL BLUE NOTE Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge