Saintes

Festival OFF programme 12 juillet

Terrain de Voiville Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dans le cadre du Festival OFF, 2 concerts sont proposés à Saintes ce 12 juillet la Chorale de jeunes Voces Vitae et Sophie Borgeaud

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Terrain de Voiville Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

As part of the Festival OFF, 2 concerts will be held in Saintes on July 12: the Voces Vitae youth choir and Sophie Borgeaud

L’événement Festival OFF programme 12 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge