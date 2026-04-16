Festival OFF programme 12 juillet Saintes
Festival OFF programme 12 juillet Saintes dimanche 12 juillet 2026.
Saintes
Festival OFF programme 12 juillet
Terrain de Voiville Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Dans le cadre du Festival OFF, 2 concerts sont proposés à Saintes ce 12 juillet la Chorale de jeunes Voces Vitae et Sophie Borgeaud
.
Terrain de Voiville Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
As part of the Festival OFF, 2 concerts will be held in Saintes on July 12: the Voces Vitae youth choir and Sophie Borgeaud
L’événement Festival OFF programme 12 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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