Festival OFF programme 13 juillet Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

Saintes

Festival OFF programme 13 juillet

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Dans le cadre du Festival OFF, 2 concerts sont proposés à Saintes ce 13 juillet Voces Vitae et Le Duo de la Malle.

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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

As part of the Festival OFF, 2 concerts will be held in Saintes on July 13: Voces Vitae and Le Duo de la Malle.

L’événement Festival OFF programme 13 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge