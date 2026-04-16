Festival OFF programme 14 juillet Saintes
Festival OFF programme 14 juillet Saintes mardi 14 juillet 2026.
Saintes
Festival OFF programme 14 juillet
Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Dans le cadre du Festival OFF, Eric Bourciquot et le groupe Bleu Caraïbes Aquitao se produiront sur le site Saint-Louis.
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Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
As part of the Festival OFF, Eric Bourciquot and the group Bleu Caraïbes Aquitao will be performing on the Saint-Louis site.
L’événement Festival OFF programme 14 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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