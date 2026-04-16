Saintes

Festival OFF programme 14 juillet

Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Dans le cadre du Festival OFF, Eric Bourciquot et le groupe Bleu Caraïbes Aquitao se produiront sur le site Saint-Louis.

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Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

As part of the Festival OFF, Eric Bourciquot and the group Bleu Caraïbes Aquitao will be performing on the Saint-Louis site.

L’événement Festival OFF programme 14 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge