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Festival OFF programme 17 juillet Salle du Camélia Saintes

Festival OFF programme 17 juillet Salle du Camélia Saintes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Salle du Camélia

Adresse : Avenue des Jasmins

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Saintes

Festival OFF programme 17 juillet

Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Dans le cadre du Festival OFF, le Théâtre Bouche d’Or se produira à la salle du Camélia.
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Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

As part of the Festival OFF, Théâtre Bouche d’Or will be performing at the Salle du Camélia.

L’événement Festival OFF programme 17 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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