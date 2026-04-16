Festival OFF programme 17 juillet Salle du Camélia Saintes
Festival OFF programme 17 juillet Salle du Camélia Saintes vendredi 17 juillet 2026.
Saintes
Festival OFF programme 17 juillet
Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Dans le cadre du Festival OFF, le Théâtre Bouche d’Or se produira à la salle du Camélia.
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Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
As part of the Festival OFF, Théâtre Bouche d’Or will be performing at the Salle du Camélia.
L’événement Festival OFF programme 17 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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