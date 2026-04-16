Festival OFF programme 17 juillet Salle du Camélia Saintes

Saintes

Festival OFF programme 17 juillet

Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre du Festival OFF, le Théâtre Bouche d’Or se produira à la salle du Camélia.

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Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

As part of the Festival OFF, Théâtre Bouche d’Or will be performing at the Salle du Camélia.

L’événement Festival OFF programme 17 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge