Festival OFF programme 18 juillet Auditorium Saintes

Saintes

Festival OFF programme 18 juillet

Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre du Festival OFF, Sylvia Howard et son quartet se produiront à l’auditorium de la Salle Saintonge.

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Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

As part of the Festival OFF, Sylvia Howard and her quartet will perform at the Salle Saintonge auditorium.

L’événement Festival OFF programme 18 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge