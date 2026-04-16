Festival OFF programme 18 juillet Auditorium Saintes
Festival OFF programme 18 juillet Auditorium Saintes samedi 18 juillet 2026.
Saintes
Festival OFF programme 18 juillet
Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre du Festival OFF, Sylvia Howard et son quartet se produiront à l’auditorium de la Salle Saintonge.
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Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
As part of the Festival OFF, Sylvia Howard and her quartet will perform at the Salle Saintonge auditorium.
L’événement Festival OFF programme 18 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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