Festival OFF programme 19 juillet Saintes
Festival OFF programme 19 juillet Saintes dimanche 19 juillet 2026.
Saintes
Festival OFF programme 19 juillet
Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Dans le cadre du Festival OFF, 3 concerts auront lieu sur la place Bassompierre Georgie Brown, Timéo Buisson et Xavier Richardeau et Stéphane Belmondo (Be4)
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Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
As part of the Festival OFF, 3 concerts will take place on Place Bassompierre: Georgie Brown, Timéo Buisson and Xavier Richardeau and Stéphane Belmondo (Be4)
L’événement Festival OFF programme 19 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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