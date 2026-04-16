Saintes

Festival OFF programme 19 juillet

Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre du Festival OFF, 3 concerts auront lieu sur la place Bassompierre Georgie Brown, Timéo Buisson et Xavier Richardeau et Stéphane Belmondo (Be4)

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Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

As part of the Festival OFF, 3 concerts will take place on Place Bassompierre: Georgie Brown, Timéo Buisson and Xavier Richardeau and Stéphane Belmondo (Be4)

L’événement Festival OFF programme 19 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge