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Festival OFF programme 19 juillet Saintes

Festival OFF programme 19 juillet Saintes dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Place Bassompierre

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Saintes

Festival OFF programme 19 juillet

Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Dans le cadre du Festival OFF, 3 concerts auront lieu sur la place Bassompierre Georgie Brown, Timéo Buisson et Xavier Richardeau et Stéphane Belmondo (Be4)
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Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

As part of the Festival OFF, 3 concerts will take place on Place Bassompierre: Georgie Brown, Timéo Buisson and Xavier Richardeau and Stéphane Belmondo (Be4)

L’événement Festival OFF programme 19 juillet Saintes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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