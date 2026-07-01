Festival OFF SOPHIE BORGEAUD Saintes
dimanche 12 juillet 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival OFF SOPHIE BORGEAUD
Voiville Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Artiste de la scène musicale et théâtrale, SOPHIE BORGEAUD est reconnue pour son univers mêlant blues et jazz avec sensibilité et intensité.
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Voiville Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
A performer in the music and theater worlds, SOPHIE BORGEAUD is known for her style that blends blues and jazz with sensitivity and intensity.
L’événement Festival OFF SOPHIE BORGEAUD Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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