Festival OFF SYLVIA HOWARD Auditorium Saintes
samedi 18 juillet 2026 · Auditorium · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival OFF SYLVIA HOWARD
Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Née à Chicago, SYLVIA HOWARD puise son inspiration dans les grandes voix du jazz et du blues, de Billie Holiday aux influences du gospel et des musiques afro-américaines.
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Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
Born in Chicago, SYLVIA HOWARD draws her inspiration from the great voices of jazz and the blues, from Billie Holiday to gospel and African-American music.
L’événement Festival OFF SYLVIA HOWARD Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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