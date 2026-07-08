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AGENDA · Saintes

Festival OFF SYLVIA HOWARD Auditorium Saintes

samedi 18 juillet 2026 · Auditorium · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Auditorium
Adresse
11 rue Fernand Chapsal
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Festival OFF SYLVIA HOWARD

Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Née à Chicago, SYLVIA HOWARD puise son inspiration dans les grandes voix du jazz et du blues, de Billie Holiday aux influences du gospel et des musiques afro-américaines.
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Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

Born in Chicago, SYLVIA HOWARD draws her inspiration from the great voices of jazz and the blues, from Billie Holiday to gospel and African-American music.

L’événement Festival OFF SYLVIA HOWARD Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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