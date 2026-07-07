Festival OFF THÉÂTRE DE LA BOUCHE D’OR Salle du Camélia Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival OFF THÉÂTRE DE LA BOUCHE D’OR

Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Avec Le Bal des Oreilles Curieuses, le THÉÂTRE DE LA BOUCHE D’OR propose un spectacle participatif mêlant contes, théâtre, musique, objets et marionnettes.

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Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

With *Le Bal des Oreilles Curieuses*, the TH%C9%C2TRE DE LA BOUCHE D’OR presents an interactive show that blends storytelling, theater, music, props, and puppets.

L’événement Festival OFF THÉÂTRE DE LA BOUCHE D’OR Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge