Festival OFF THÉÂTRE DE LA BOUCHE D’OR Salle du Camélia Saintes
vendredi 17 juillet 2026 · Salle du Camélia · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival OFF THÉÂTRE DE LA BOUCHE D’OR
Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Avec Le Bal des Oreilles Curieuses, le THÉÂTRE DE LA BOUCHE D’OR propose un spectacle participatif mêlant contes, théâtre, musique, objets et marionnettes.
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Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com
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English :
With *Le Bal des Oreilles Curieuses*, the TH%C9%C2TRE DE LA BOUCHE D’OR presents an interactive show that blends storytelling, theater, music, props, and puppets.
L’événement Festival OFF THÉÂTRE DE LA BOUCHE D’OR Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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