Informations pratiques

Saintes

Festival OFF TIM SPARKING

Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Véritable jeune prodige de la guitare, Timéo Buisson, connu sous le nom de scène TIM SPARKING impressionne par sa virtuosité et son énergie rock.

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Site Saint-Louis Logis du Gouverneur Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

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English :

A true guitar prodigy, Timéo Buisson—known by his stage name TIM SPARKING—impresses with his virtuosity and rock energy.

L’événement Festival OFF TIM SPARKING Saintes a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge