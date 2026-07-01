Festival OSR à Genève-Plage | Ciné concert : The Lodger d’Alfred Hitchcock, Autre lieu, Genève
vendredi 14 août 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Festival OSR à Genève-Plage | Ciné concert : The Lodger d’Alfred Hitchcock Vendredi 14 août, 21h15 Autre lieu
Dès CHF 10.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T21:15:00+02:00 – 2026-08-14T22:45:00+02:00
Fin : 2026-08-14T21:15:00+02:00 – 2026-08-14T22:45:00+02:00
Philippe Béran direction
The Lodger: A Story of the London Fog
Alfred Hitchcock
Musique de Neil Brand
Sorti en 1927, The Lodger: A Story of the London Fog (Cheveux d’or, VF) est le premier véritable thriller d’Alfred Hitchcock et l’œuvre fondatrice de sa carrière.
L’histoire nous transporte dans une Londres enveloppée de brouillard, où un tueur en série, rappelant Jack l’Éventreur, sème la terreur. Simultanément, un homme énigmatique (Ivor Novello), ressemblant étrangement à la description du meurtrier, s’installe chez la famille Bunting pour louer une chambre. Tout au long du film, les spectateurs sont dès lors plongés dans un doute constant quant à la culpabilité du locataire.
Avec ce film, Hitchcock pose les bases de son style qui feront de lui le maître incontesté du suspense. Un incontournable pour tous les amateurs de mystère et de classique du cinéma, donné par le chef Philippe Béran!
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « phone », « value »: « 0228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://osr.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10229267493880 »}]
Un ciné-concert avec le film projeté sur écran et la musique jouée en direct par l’Orchestre de la Suisse Romande. Prenez place sur la pelouse pour une soirée détendu à Genève-Plage
British Film institute
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