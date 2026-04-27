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FESTIVAL PABLO CASALS: LE BAL MUSETTE DES INSECTES Prades

FESTIVAL PABLO CASALS: LE BAL MUSETTE DES INSECTES Prades

FESTIVAL PABLO CASALS: LE BAL MUSETTE DES INSECTES Prades samedi 8 août 2026.

Adresse : route de Ria

Ville : 66500 Prades

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Prades

FESTIVAL PABLO CASALS: LE BAL MUSETTE DES INSECTES

route de Ria Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Le Festival Pablo Casals vous propose conte musical pour les tout petits explorant les cinq sens
(Dès 9 mois jusqu’à 7 ans)
  .

route de Ria Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07  contact@festivalpablocasals.fr

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English :

The Pablo Casals Festival presents a musical tale for the very young, exploring the five senses
(From 9 months to 7 years)

L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: LE BAL MUSETTE DES INSECTES Prades a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO

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