Prades

FESTIVAL PABLO CASALS: LE BAL MUSETTE DES INSECTES

route de Ria Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Festival Pablo Casals vous propose conte musical pour les tout petits explorant les cinq sens

(Dès 9 mois jusqu’à 7 ans)

.

route de Ria Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07 contact@festivalpablocasals.fr

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English :

The Pablo Casals Festival presents a musical tale for the very young, exploring the five senses

(From 9 months to 7 years)

L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: LE BAL MUSETTE DES INSECTES Prades a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO