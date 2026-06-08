FESTIVAL PARDI ! AU VERT ESPLANADE DU LIDO CENTRE DES ARTS DU CIRQUE Toulouse
FESTIVAL PARDI ! AU VERT ESPLANADE DU LIDO CENTRE DES ARTS DU CIRQUE Toulouse samedi 13 juin 2026.
Toulouse
FESTIVAL PARDI ! AU VERT
ESPLANADE DU LIDO CENTRE DES ARTS DU CIRQUE 14 Rue de Gaillac Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Organisé par Toulouse Métropole dans le cadre tout un cirque
Pendant tout le week-end, découvrez l’art du cirque, de la musique et des arts de rue et partagez des moments festifs et conviviaux. .
ESPLANADE DU LIDO CENTRE DES ARTS DU CIRQUE 14 Rue de Gaillac Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 22 20 accueil.lido@mairie-toulouse.fr
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English :
Organized by Toulouse Métropole as part of the Tout un cirque program
L’événement FESTIVAL PARDI ! AU VERT Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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