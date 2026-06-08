FESTIVAL PARDI ! AU VERT ESPLANADE DU LIDO CENTRE DES ARTS DU CIRQUE Toulouse samedi 13 juin 2026.

Toulouse

FESTIVAL PARDI ! AU VERT

ESPLANADE DU LIDO CENTRE DES ARTS DU CIRQUE 14 Rue de Gaillac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Organisé par Toulouse Métropole dans le cadre tout un cirque

Pendant tout le week-end, découvrez l’art du cirque, de la musique et des arts de rue et partagez des moments festifs et conviviaux. .

ESPLANADE DU LIDO CENTRE DES ARTS DU CIRQUE 14 Rue de Gaillac Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 22 20 accueil.lido@mairie-toulouse.fr

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English :

Organized by Toulouse Métropole as part of the Tout un cirque program

L’événement FESTIVAL PARDI ! AU VERT Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE