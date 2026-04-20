Festival Paseo Bayonne
Festival Paseo Bayonne samedi 1 août 2026.
Bayonne
Festival Paseo
Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-01
L’esprit du Festival Paseo déploie chaque année sa promenade artistique et culturelle. Au fil des rues, des places, des jardins et d’autres lieux, la ville devient scène ouverte, terrain de rencontres inattendues et de curiosités partagées.
Paseo, c’est un festival, ouvert à toutes les générations, qui fait dialoguer les mots, les images, les gestes et les sons littérature, arts visuels, cinéma, musiques d’ici et d’ailleurs, danses sous toutes leurs formes… Une diversité joyeuse, à l’image de Bayonne, ville d’art, d’histoire et de cultures mêlées.
Que vous soyez d’ici ou de passage, laissez-vous surprendre par cette aventure artistique, qui se découvre au détour d’une place, d’un concert ou d’un simple pas de côté. .
Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Festival Paseo
L’événement Festival Paseo Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne
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