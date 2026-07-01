Festival Perform Fort Médoc Cussac-Fort-Médoc
samedi 11 juillet 2026 · Fort Médoc · Cussac-Fort-Médoc
Informations pratiques
Cussac-Fort-Médoc
Festival Perform
Fort Médoc 32 Avenue du Fort Médoc Cussac-Fort-Médoc Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Festival d’art contemporain, d’arts numériques et d’arts vivants.
Directrice artistique de la compagnie Winter story in the wild jungle, l’artiste Sarah Trouche vit et travaille entre Saint Laurent du Médoc et Paris. Avec le festival Perform, elle fait découvrir chaque été son univers artistique aux habitants de sa région d’enfance. La performance est considérée par l’artiste comme un espace de rencontre, un partage d’émotion autour d’un moment unique. Cette dimension performative apparaît dans une programmation d’envergure nationale et internationale qui couvre à la fois les champs de l’art contemporain, des arts numériques et des arts vivants.
Croisière performative de 15 h à 23h
Sur réservation uniquement
Aller/retour départ du ponton de la cité du vin à bordeaux .
Fort Médoc 32 Avenue du Fort Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 98 40 fort.medoc@cussacfortmedoc.fr
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English : Festival Perform
L’événement Festival Perform Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-06-30 par Margaux Médoc Tourisme
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