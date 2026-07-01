Informations pratiques

Cussac-Fort-Médoc

Repas Champêtre du 14 juillet

FORT MEDOC Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Repas champêtre animé par HECOOL’AGE suivi d’un feu d’artifice. .

FORT MEDOC Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 08 05 comitefetescussac@gmail.com

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English : Repas Champêtre du 14 juillet

L’événement Repas Champêtre du 14 juillet Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-07-02 par Margaux Médoc Tourisme