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Repas Champêtre du 14 juillet Cussac-Fort-Médoc

mardi 14 juillet 2026 · Cussac-Fort-Médoc

Repas Champêtre du 14 juillet Cussac-Fort-Médoc

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
FORT MEDOC
Ville
33460 Cussac-Fort-Médoc
Département
Gironde
Tarif

Cussac-Fort-Médoc

Repas Champêtre du 14 juillet

FORT MEDOC Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Repas champêtre animé par HECOOL’AGE suivi d’un feu d’artifice.   .

FORT MEDOC Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 08 05  comitefetescussac@gmail.com

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English : Repas Champêtre du 14 juillet

L’événement Repas Champêtre du 14 juillet Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-07-02 par Margaux Médoc Tourisme

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