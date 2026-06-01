Martagny

Festival Photo Martagny Ouverture du festival

1 Le Bourg Martagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

C’est parti pour 2 mois et demi d’expositions grand format en plein air, de découvertes et d’événements à Martagny.

Animations, DJ-set, rencontres avec David Těšínský et Olivier Mühlhoff, photocall, visites guidées. .

1 Le Bourg Martagny 27150 Eure Normandie +33 6 13 21 04 17 contact@festivalphotomartagny.fr

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English : Festival Photo Martagny Ouverture du festival

L’événement Festival Photo Martagny Ouverture du festival Martagny a été mis à jour le 2026-06-09 par Vexin Normand Tourisme