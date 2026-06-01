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Festival Photo Martagny Ouverture du festival Martagny

Festival Photo Martagny Ouverture du festival Martagny samedi 13 juin 2026.

Adresse : 1 Le Bourg

Ville : 27150 Martagny

Département : Eure

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Martagny

Festival Photo Martagny Ouverture du festival

1 Le Bourg Martagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :
2026-06-13

C’est parti pour 2 mois et demi d’expositions grand format en plein air, de découvertes et d’événements à Martagny.
Animations, DJ-set, rencontres avec David Těšínský et Olivier Mühlhoff, photocall, visites guidées.   .

1 Le Bourg Martagny 27150 Eure Normandie +33 6 13 21 04 17  contact@festivalphotomartagny.fr

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English : Festival Photo Martagny Ouverture du festival

L’événement Festival Photo Martagny Ouverture du festival Martagny a été mis à jour le 2026-06-09 par Vexin Normand Tourisme

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