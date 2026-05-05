Festival Place aux mômes Névez
Festival Place aux mômes Névez mercredi 12 août 2026.
Névez
Festival Place aux mômes
Place du village de Kérascoët Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Dans leur spectacle de cirque, deux femmes nommées Eve et Eve vous
embarquent dans l’histoire du fameux croc du fruit défendu.
Nous sommes au calme, où tout est rangé, propre, sage et tranquille. Voire un
peu trop tranquille… Il ne se passe plus rien ! Dans ce soi-disant bien être, on
s’ennuie.
Une maladresse fait tomber la pomme qui était précieusement gardée sur un
plateau. Au moment où Eve la saisit pour réparer le malheur, un étrange frisson
la traverse et réveille sa curiosité.
Malgré les avertissements de son acolyte, la tentation l’emporte… Eve croque et
se laisse submerger par une sensation inouïe… Vive le désir!
Les croyances sont bouleversées. L’intrigue et l’avidité remuent sa consoeur.
Elles s’affrontent et se défient avec humour et audace. Entre portés
acrobatiques, danses, chant et improvisations théâtrales, les Eves vous feront
découvrir la panoplie d’émotions qui jaillit de la saveur de cette pomme.
Grâce aux interactions directes avec le public, celui-ci joue un rôle répercutant sur
l’histoire des Eves.
Tenez-vous prêt⋅es à esquiver les morceaux de pomme volants!
Cette histoire vit à travers les sensations, l’animalité, les odeurs, l’entente, le rire,
l’amitié, l’amour, le désir, le rêve, la libération. Une joie sans limite qui fait tout
éclater!
Qui serions-nous alors sans avoir croqué cette pomme ? OSONS !!
Tout public: 45 minutes
En cas de météo défavorable, repli dans la salle omnisport de Névez. .
Place du village de Kérascoët Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 47 24 23 59
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English : Festival Place aux mômes
L’événement Festival Place aux mômes Névez a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA
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