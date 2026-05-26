Festival Place aux Mômes Spectacle   Be Ice Cycle , avec Zirkus Morsa Cour de l’école Joseph Signor Landéda

Landéda

Festival Place aux Mômes Spectacle Be Ice Cycle , avec Zirkus Morsa

Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Avec Be Ice Cycle, Zirkus Morsa invente une gourmandise scénique aussi loufoque qu’athlétique. Sur scène, deux acrobates font tourner une improbable VéloGlaceMachine, pédalant avec ardeur pour fabriquer de la glace artisanale sous les yeux du public.

Entre portés acrobatiques, vélo fixe et humour givré, le spectacle mêle cirque physique et démonstration décalée dans une ambiance résolument participative. Une fantaisie rafraîchissante qui muscle les mollets, chatouille les zygomatiques et laisse en bouche un parfum d’été joyeusement foutraque.

Durée 40 minutes.

Tout public. .

Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Festival Place aux Mômes Spectacle Be Ice Cycle , avec Zirkus Morsa Landéda a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DES ABERS