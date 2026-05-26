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Festival Place aux Mômes Spectacle   Be Ice Cycle , avec Zirkus Morsa Cour de l’école Joseph Signor Landéda

Festival Place aux Mômes Spectacle   Be Ice Cycle , avec Zirkus Morsa Cour de l’école Joseph Signor Landéda vendredi 14 août 2026.

Lieu : Cour de l'école Joseph Signor

Adresse : 210 Lieu-dit Kerivin

Ville : 29870 Landéda

Département : Finistère

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

Landéda

Festival Place aux Mômes Spectacle   Be Ice Cycle , avec Zirkus Morsa

Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Avec Be Ice Cycle, Zirkus Morsa invente une gourmandise scénique aussi loufoque qu’athlétique. Sur scène, deux acrobates font tourner une improbable VéloGlaceMachine, pédalant avec ardeur pour fabriquer de la glace artisanale sous les yeux du public.

Entre portés acrobatiques, vélo fixe et humour givré, le spectacle mêle cirque physique et démonstration décalée dans une ambiance résolument participative. Une fantaisie rafraîchissante qui muscle les mollets, chatouille les zygomatiques et laisse en bouche un parfum d’été joyeusement foutraque.

Durée 40 minutes.

Tout public.   .

Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda 29870 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Festival Place aux Mômes Spectacle   Be Ice Cycle , avec Zirkus Morsa Landéda a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DES ABERS

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