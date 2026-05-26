Festival Place aux Mômes Spectacle  Ça va l’faire ! , avec Diego et Joanes, Cour de l’école Joseph Signor Landéda

Landéda

Festival Place aux Mômes Spectacle Ça va l’faire ! , avec Diego et Joanes,

Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Avec Diego et Joanes, le cirque a le chic pour parler au cœur sans en avoir l’air.

Leur duo Ça va l’faire ! (Circus & Comedy) joue la carte du binôme paire de 2 une complicité millimétrée, un humour tendre, et cette impression réjouissante que tout peut déraper… juste pour mieux retomber sur ses pieds.

Entre jonglage, équilibre et clown, ils installent une fête foraine miniature où l’on rit, on retient son souffle, et l’on se laisse entraîner par une énergie généreuse et contagieuse. .

Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda 29870 Finistère Bretagne

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L’événement Festival Place aux Mômes Spectacle Ça va l’faire ! , avec Diego et Joanes, Landéda a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DES ABERS