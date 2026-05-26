Festival Place aux Mômes Spectacle   La Pomme , par la la Compagnie Eve & Eve Cour de l’école Joseph Signor Landéda

Landéda

Festival Place aux Mômes Spectacle La Pomme , par la la Compagnie Eve & Eve

Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Avec La Pomme, la Compagnie Eve & Eve croque le mythe originel à pleines dents et en fait un joyeux terrain de jeu acrobatique.

Sur scène, deux Eves s’ennuient dans un paradis un peu trop sage… jusqu’à ce qu’une pomme tombe, roule, et fasse basculer l’équilibre. Entre portés acrobatiques, danse, chant et improvisations malicieuses, le duo explore la tentation, le désir et l’amitié avec une fraîcheur désarmante.

Un cirque complice et sensoriel, participatif sans jamais forcer, où l’on rit, on frissonne et l’on redécouvre, le temps d’un croc, le goût délicieux de la désobéissance.

Durée 40 minutes.

Tout public. .

Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda 29870 Finistère Bretagne

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L’événement Festival Place aux Mômes Spectacle La Pomme , par la la Compagnie Eve & Eve Landéda a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DES ABERS