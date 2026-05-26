Festival Place aux Mômes Spectacle La Pomme , par la la Compagnie Eve & Eve Cour de l’école Joseph Signor Landéda
Festival Place aux Mômes Spectacle La Pomme , par la la Compagnie Eve & Eve Cour de l’école Joseph Signor Landéda vendredi 21 août 2026.
Landéda
Festival Place aux Mômes Spectacle La Pomme , par la la Compagnie Eve & Eve
Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Avec La Pomme, la Compagnie Eve & Eve croque le mythe originel à pleines dents et en fait un joyeux terrain de jeu acrobatique.
Sur scène, deux Eves s’ennuient dans un paradis un peu trop sage… jusqu’à ce qu’une pomme tombe, roule, et fasse basculer l’équilibre. Entre portés acrobatiques, danse, chant et improvisations malicieuses, le duo explore la tentation, le désir et l’amitié avec une fraîcheur désarmante.
Un cirque complice et sensoriel, participatif sans jamais forcer, où l’on rit, on frissonne et l’on redécouvre, le temps d’un croc, le goût délicieux de la désobéissance.
Durée 40 minutes.
Tout public. .
Cour de l’école Joseph Signor 210 Lieu-dit Kerivin Landéda 29870 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Place aux Mômes Spectacle La Pomme , par la la Compagnie Eve & Eve Landéda a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Landéda (Finistère)
- Visite de l’île et du Fort Cézon et pique-nique Lieu-dit Kergoz Landéda 1 juin 2026
- Visite de l’île et du Fort Cézon Lieu-dit Kergoz Landéda 2 juin 2026
- Before Horizons avec Sun Cowboy et Ya2n. Un évènement en partenariat avec Horizons Open Sean Festival 2026. L’Escale Landéda 4 juin 2026
- Concert Collectif UUU à l’Escale avant le début des concerts du festival Horizons L’Escale Landéda 6 juin 2026
- Les Mercredis de L’Aber Wrac’h No Name Band Abbaye des Anges Landéda 24 juin 2026