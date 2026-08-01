Les Estivales de l’Aber Wrac’h Landéda
samedi 22 août 2026 · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Les Estivales de l’Aber Wrac’h
Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Samedi 22 Août prochain aura lieu Les Estivales de l’Aber Wrac’h sur le port de l’Aber Wrac’h.
Événement annuel de fin de saison estivale organisé par le Centre de Voile de l’Aber Wrac’h et la Wrac’High Company, Les Estivales de l’Aber Wrac’h fêtent l’été et la saison avec des balades nautiques et des concerts gratuits sur le port.
Cette année encore, retrouvez l’après-midi des propositions de balades nautiques par le CVL de 15h à 17h (paddle, kayak, catamaran, handivoile) et le soir, à partir de 19h des concerts avec cette année une belle programmation MIAOU MIAOU (Punk New Wave / Crozon), Mac Soufflet Orchestra (Trio accordéon, violon, contrebasse / Ceyzérieu Ain), Battements (Duo batterie piano / Douarnenez) et Lipouz (Pop Rock / Douarnenez).
Restauration et bar local sur place à partir de 16h30.
Un événement 100% associatif organisé par le CVL et Wrac’High, avec le soutien de la mairie de Landéda. .
Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 27 84 69 77
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English :
L’événement Les Estivales de l’Aber Wrac’h Landéda a été mis à jour le 2026-07-29 par OT PAYS DES ABERS
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