Visite de l’île, du Fort Cézon, de l’exposition de Mich Mao et pique-nique Lieu-dit Kergoz Landéda

Landéda

Visite de l’île, du Fort Cézon, de l’exposition de Mich Mao et pique-nique

Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13 2026-08-27 2026-08-28 2026-09-10 2026-09-27

Découvrez l’île Cézon, à l’entrée de l’Aber Wrac’h, lors d’une visite guidée mêlant patrimoine et création artistique. Ce site remarquable abrite un fort dessiné par Vauban en 1694, transformé au fil des siècles et marqué par l’histoire militaire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui en cours de restauration par une association engagée, le fort devient également un lieu de rencontres artistiques. La visite inclut la découverte des œuvres de Mich Mao, plasticien du métal, dont les sculptures racontent des histoires inspirées de ses voyages et de notre monde contemporain.

Une immersion originale entre histoire, paysages et art, dans un cadre exceptionnel face à l’archipel des Abers.

Rendez-vous à l’entrée du fort à l’heure précise.

Comptez 20 minutes de traversée à pied entre Porzh Mateano ou Kergoz jusqu’à l’entrée du fort.

Prévoyez des chaussures ne craignant pas l’eau.

Le fort n’est pas ouvert au public en dehors des visites guidées ou des événements. Le lieu n’étant pas parfaitement sécurisé, les visites seront nécessairement guidées et en groupes restreints.

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Ne jamais monter sur les murs en ruine, et faire attention où on pose les pieds.

Durée 1h30

Les visites ne seront réalisées que si le nombre de participants est de 5 personnes inscrites minimum

Sur réservation à l’Office de Tourisme.

VISITES PIQUE-NIQUE

Pour les visites aux environs de l’heure du déjeuner, et que Ventre affamé n’a pas d’oreille , nous vous proposons de rester pique-niquer dans le fort après la visite pour profiter un peu plus longtemps du calme et de la beauté de l’Archipel. Nous mettons à disposition les installations de l’île ( tente si nécessaire, toilettes, tables, de quoi réchauffer si besoin,…). La vaisselle est fournie de même que le liquide vaisselle

Chacun apporte son pique-nique. .

Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 05 43

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English :

L’événement Visite de l’île, du Fort Cézon, de l’exposition de Mich Mao et pique-nique Landéda a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS