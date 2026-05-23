Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon Lieu-dit Kergoz Landéda

Landéda

Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon

Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

On a beau reconnaître l’accordéon, le saxophone, on ne sait pas où on est. Le jeu d’exploration captive puis enivre. On est emporté par le courant, nageant à l’intérieur de compositions aux titres étranges, Xaphoon, Volampté, Adamadiou, Budala, comme sous la mer. Au-delà des Balkans, l’Orient. Le voyage retourne sans cesse sur ses pas. Une ritournelle celtique, une phrase de house, la grammaire du jazz. Les termes ne servent à rien. Cette musique est puissamment instrumentale.

Yannick (Jeanno) Jory Saxophones Alan Madec Accordéon Yves-Marie Berthou Percussions.

Passage à pied sur l’île de 13 h à 17 h .

Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon Landéda a été mis à jour le 2026-05-23 par OT PAYS DES ABERS