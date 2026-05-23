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Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon Lieu-dit Kergoz Landéda

Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon Lieu-dit Kergoz Landéda dimanche 16 août 2026.

Lieu : Lieu-dit Kergoz

Adresse : Ile Cézon

Ville : 29870 Landéda

Département : Finistère

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Landéda

Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon

Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

On a beau reconnaître l’accordéon, le saxophone, on ne sait pas où on est. Le jeu d’exploration captive puis enivre. On est emporté par le courant, nageant à l’intérieur de compositions aux titres étranges, Xaphoon, Volampté, Adamadiou, Budala, comme sous la mer. Au-delà des Balkans, l’Orient. Le voyage retourne sans cesse sur ses pas. Une ritournelle celtique, une phrase de house, la grammaire du jazz. Les termes ne servent à rien. Cette musique est puissamment instrumentale.
Yannick (Jeanno) Jory Saxophones Alan Madec Accordéon Yves-Marie Berthou Percussions.

Passage à pied sur l’île de 13 h à 17 h   .

Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda 29870 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon Landéda a été mis à jour le 2026-05-23 par OT PAYS DES ABERS

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