Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon Lieu-dit Kergoz Landéda
Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon Lieu-dit Kergoz Landéda dimanche 16 août 2026.
Landéda
Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon
Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
On a beau reconnaître l’accordéon, le saxophone, on ne sait pas où on est. Le jeu d’exploration captive puis enivre. On est emporté par le courant, nageant à l’intérieur de compositions aux titres étranges, Xaphoon, Volampté, Adamadiou, Budala, comme sous la mer. Au-delà des Balkans, l’Orient. Le voyage retourne sans cesse sur ses pas. Une ritournelle celtique, une phrase de house, la grammaire du jazz. Les termes ne servent à rien. Cette musique est puissamment instrumentale.
Yannick (Jeanno) Jory Saxophones Alan Madec Accordéon Yves-Marie Berthou Percussions.
Passage à pied sur l’île de 13 h à 17 h .
Lieu-dit Kergoz Ile Cézon Landéda 29870 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pic-Nic Concert Mazad Café sur l’île Cézon Landéda a été mis à jour le 2026-05-23 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Landéda (Finistère)
- Visite de l’île et du Fort Cézon et pique-nique Lieu-dit Kergoz Landéda 1 juin 2026
- Visite de l’île et du Fort Cézon Lieu-dit Kergoz Landéda 2 juin 2026
- Before Horizons avec Sun Cowboy et Ya2n. Un évènement en partenariat avec Horizons Open Sean Festival 2026. L’Escale Landéda 4 juin 2026
- Concert Collectif UUU à l’Escale avant le début des concerts du festival Horizons L’Escale Landéda 6 juin 2026
- Les Mercredis de L’Aber Wrac’h No Name Band Abbaye des Anges Landéda 24 juin 2026