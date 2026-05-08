Festival plateaux La Cômerie Marseille 6e Arrondissement
Festival plateaux La Cômerie Marseille 6e Arrondissement vendredi 22 mai 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Festival plateaux
Vendredi 22 mai 2026 de 16h à 23h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22 23:00:00
Date(s) :
2026-05-22
PLATEAUX est un festival nomade et transdisciplinaire de création contemporaine porté par RIFT à Marseille.
PLATEAUX est un festival nomade et transdisciplinaire de création contemporaine porté par RIFT à Marseille. Performances, installations, concerts, lectures et projections s’y superposent dans un espace partagé. Les formes se croisent, se déplacent, se répondent. Inspiré par les dynamiques portuaires, le festival investit des lieux non dédiés et réunit des artistes de Marseille, de la Méditerranée et d’ailleurs. Plus qu’un événement, PLATEAUX est un dispositif expérimental où des récits fragmentés se recomposent.
Avec Josèfa Ntjam, Anna Caraud, Catharæ, Elif Cadoux, les Apprenti·e·s du Ballet National de Marseille, Jean-Charles Dumay, Juliette Mello, Léa Moreau, Luis Carricaburu Collantes, Myriam Rabah-Konaté, Nezha Rhondali, Nicholas Faubert, Sahar El Echi, Thomas Laigle, Comme Nous Brûlons Littératures, Éditions Métèques, Uncivilized Collective, p2n community, HeartStreet, Kevin Klein, Paolo Morvan, Samantha Steele, Liam Warren, Hugo Mir-Valette, Arina Sidorova et plus encore.
Artistes
Amine Bejaoui
Anna Caraud
Catharæ
Apprenti·e·s du Ballet National de Marseille
Elif Ladoux
Jean-Charles Dumay
Josèfa Ntjam
Juliette Mello
Kmar Douagi
Léa Moreau
Luis Carricaburu Collantes
Myriam Rabah-Konaté
Nezha Rhondali
Nicholas Faubert
Sahar El Echi
Thomas Laigle
Comme Nous Brûlons Littératures
Éditions Métèques
Uncivilized Collective
P2N
HeartStreet
Partenariat/Coproduction Printemps de l’Art Contemporain — actoral — Yes We Camp — p2n community — Heart Street — Office Survivre — Ballet National de Marseille
dans le cadre du festival PAC .
La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bonjour@lacomerie.org
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English :
PLATEAUX is a nomadic, trans-disciplinary festival of contemporary creation supported by RIFT in Marseille.
L’événement Festival plateaux Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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