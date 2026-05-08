Festival plateaux La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Festival plateaux

Vendredi 22 mai 2026 de 16h à 23h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

PLATEAUX est un festival nomade et transdisciplinaire de création contemporaine porté par RIFT à Marseille.

PLATEAUX est un festival nomade et transdisciplinaire de création contemporaine porté par RIFT à Marseille. Performances, installations, concerts, lectures et projections s’y superposent dans un espace partagé. Les formes se croisent, se déplacent, se répondent. Inspiré par les dynamiques portuaires, le festival investit des lieux non dédiés et réunit des artistes de Marseille, de la Méditerranée et d’ailleurs. Plus qu’un événement, PLATEAUX est un dispositif expérimental où des récits fragmentés se recomposent.



Avec Josèfa Ntjam, Anna Caraud, Catharæ, Elif Cadoux, les Apprenti·e·s du Ballet National de Marseille, Jean-Charles Dumay, Juliette Mello, Léa Moreau, Luis Carricaburu Collantes, Myriam Rabah-Konaté, Nezha Rhondali, Nicholas Faubert, Sahar El Echi, Thomas Laigle, Comme Nous Brûlons Littératures, Éditions Métèques, Uncivilized Collective, p2n community, HeartStreet, Kevin Klein, Paolo Morvan, Samantha Steele, Liam Warren, Hugo Mir-Valette, Arina Sidorova et plus encore.



Artistes

Amine Bejaoui

Anna Caraud

Catharæ

Apprenti·e·s du Ballet National de Marseille

Elif Ladoux

Jean-Charles Dumay

Josèfa Ntjam

Juliette Mello

Kmar Douagi

Léa Moreau

Luis Carricaburu Collantes

Myriam Rabah-Konaté

Nezha Rhondali

Nicholas Faubert

Sahar El Echi

Thomas Laigle

Comme Nous Brûlons Littératures

Éditions Métèques

Uncivilized Collective

P2N

HeartStreet





Partenariat/Coproduction Printemps de l’Art Contemporain — actoral — Yes We Camp — p2n community — Heart Street — Office Survivre — Ballet National de Marseille

dans le cadre du festival PAC .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bonjour@lacomerie.org

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English :

PLATEAUX is a nomadic, trans-disciplinary festival of contemporary creation supported by RIFT in Marseille.

L’événement Festival plateaux Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille