Savennes

Festival Pliant exposition à la Maison du Tailleu

Maison du Tailleu Savennes Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Jean Estaque accueille Le Pliant, avec l’exposition Joël Thépault et Daniel Gallégo Au fil du faire, installations peintes .

Maison du Tailleu Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 60 41

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English : Festival Pliant exposition à la Maison du Tailleu

L’événement Festival Pliant exposition à la Maison du Tailleu Savennes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret