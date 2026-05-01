Festival Pliant exposition à la Maison du Tailleu Savennes
Festival Pliant exposition à la Maison du Tailleu Savennes samedi 16 mai 2026.
Savennes
Festival Pliant exposition à la Maison du Tailleu
Maison du Tailleu Savennes Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Jean Estaque accueille Le Pliant, avec l’exposition Joël Thépault et Daniel Gallégo Au fil du faire, installations peintes .
Maison du Tailleu Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 60 41
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English : Festival Pliant exposition à la Maison du Tailleu
L’événement Festival Pliant exposition à la Maison du Tailleu Savennes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret
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