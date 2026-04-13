Festival Polyphonique en Val de Saire Concert de clôture à l’Eglise de Fermanville La Vallée des Moulins Fermanville

Fermanville

Festival Polyphonique en Val de Saire Concert de clôture à l’Eglise de Fermanville

La Vallée des Moulins Eglise Saint-Martin Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Les 24, 25 et 26 juillet 2026, le Festival Polyphonique en Val de Saire vous invite à vivre trois jours d’émotions musicales au cœur des paysages et du patrimoine du Cotentin. Ce rendez-vous dédié au chant polyphonique propose cinq concerts, dans des lieux emblématiques mêlant histoire et culture.

Le festival se conclut là où tout a commencé l’église Saint-Martin de Fermanville, berceau de la manifestation. Tous les artistes du festival se retrouvent pour un concert de chœurs partagé, moment de communion musicale entre artistes et public. Dans ce lieu remarquable au clocher séparé de l’église, niché au cœur de la Vallée des Moulins, l’acoustique inégalable porte les voix une dernière fois. Un final où la polyphonie prend tout son sens, avant de célébrer ensemble cette édition 2026.

Jauge limitée. .

La Vallée des Moulins Eglise Saint-Martin Fermanville 50840 Manche Normandie +33 6 81 34 90 91 contact@vdsfestival.fr

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English : Festival Polyphonique en Val de Saire Concert de clôture à l’Eglise de Fermanville

L’événement Festival Polyphonique en Val de Saire Concert de clôture à l’Eglise de Fermanville Fermanville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin