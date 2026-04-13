Fermanville

Festival Polyphonique en Val de Saire Dîner-concert au Fort Lévi

7 Village Le Cap Levi Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Les 24, 25, 26 juillet 2026, le Festival Polyphonique en Val de Saire vous invite à vivre trois jours d’émotions musicales au cœur des paysages et du patrimoine du Cotentin. Ce rendez-vous dédié au chant polyphonique propose cinq concerts, dans des lieux emblématiques mêlant histoire et culture.

Le festival s’ouvrira le vendredi soir avec un dîner-concert au Fort Lévi à 19h, offrant une première soirée dans un cadre exceptionnel.

Une soirée unique pour ouvrir le Festival Polyphonique en Val de Saire un dîner convivial et un concert en plusieurs temps, dans le cadre spectaculaire du Fort Lévi, face à la mer. Au menu un apéritif, un grand repas, entrecoupés de performances a cappella par Quintet Geranium, Trio Ascolta, le songe Musical et Les ondes Galantes. Une immersion totale dans la polyphonie, entre chants traditionnels, musique ancienne et harmonies du monde.

Jauge limitée. .

7 Village Le Cap Levi Fermanville 50840 Manche Normandie +33 6 81 34 90 91 contact@vdsfestival.fr

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English : Festival Polyphonique en Val de Saire Dîner-concert au Fort Lévi

L’événement Festival Polyphonique en Val de Saire Dîner-concert au Fort Lévi Fermanville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin