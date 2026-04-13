Fermanville

Festival Polyphonique en Val de Saire Concert à l’Église de Fermanville Les Ondes Galantes

Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Les 24, 25 et 26 juillet, le Festival Polyphonique en Val de Saire vous invite à vivre trois jours d’émotions musicales au cœur des paysages et du patrimoine du Cotentin. Ce rendez-vous dédié au chant polyphonique propose cinq concerts, dans des lieux emblématiques mêlant histoire et culture.

Les Ondes Galantes, un ensemble de musiques anciennes et la valeur de la transmission en apportant des clés d’écoute à leurs auditeurs lors des représentations. Un moment intense et envoûtant dans l’acoustique exceptionnelle de l’Église de Fermanville. Suivi d’un moment de partage convivial entre les chanteurs et le public.

Jauge limitée. .

Fermanville 50840 Manche Normandie +33 6 81 34 90 91 contact@vdsfestival.fr

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English : Festival Polyphonique en Val de Saire Concert à l’Église de Fermanville Les Ondes Galantes

L’événement Festival Polyphonique en Val de Saire Concert à l’Église de Fermanville Les Ondes Galantes Fermanville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin