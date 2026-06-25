Fermanville

Echappée immersive rando-photo crépusculaire sur le Cap Lévi

Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Photographe professionnel, Aymeric vous emmène sur le sentier des douaniers pour une balade photo exclusive au Cap Lévi.

Quand la douceur de la campagne cotentine se frotte au caractère sauvage de la mer, cela donne lieu à des paysages hautement photogéniques. Que vous soyez armé d’un appareil reflex ou simplement de votre smartphone, apprenez à capturer la magie des lieux, entre nature et vieilles pierres.

Au coucher du soleil, la silhouette du fort napoléonien se teinte de lumière chaude, avant que le phare carré n’illumine la mer de son faisceau rouge une fois la nuit tombée.

Repartez avec de superbes clichés en poche, des souvenirs plein les yeux et, surtout, toutes les clés techniques pour réussir vos futures photos de voyage !

Une balade hors du temps, conviviale et poétique.

Equipement à prévoir chaussures de marche fermées, vêtements adaptés à la météo (n’hésitez pas à mettre un gillet dans un sac, les nuits sont parfois fraîches), des lunettes de soleil, une gourde et un petit encas. Une lampe frontale est un atout.

Bon à savoir cette animation se situe entre une balade et une petite randonnée, les arrêts photos son nombreux. Il n’est pas nécessaire d’être sportif mais il est préférable d’avoir bonne une condition physique.

Durée 2h.

Age minimum accepté 10 ans.

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire. .

Fermanville 50840 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Echappée immersive rando-photo crépusculaire sur le Cap Lévi

L’événement Echappée immersive rando-photo crépusculaire sur le Cap Lévi Fermanville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cotentin