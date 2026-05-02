Festival POSE TA PROSE OFF Théâtre d’Ardoise Théâtre d’Ardoise Dolus-d’Oléron
Festival POSE TA PROSE OFF Théâtre d’Ardoise Théâtre d’Ardoise Dolus-d’Oléron samedi 1 août 2026.
Dolus-d’Oléron
Festival POSE TA PROSE OFF Théâtre d’Ardoise
Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-02 03:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Depuis plusieurs années, le festival POSE TA PROSE fait vibrer les marais au son de la poésie, du rap et du hip hop ! Programmation de qualité, ici que des pépites ! Atelier d’écriture, scène ouverte et concerts !
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Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivalposetaprose@gmail.com
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English : Festival POSE TA PROSE OFF
For several years now, the POSE TA PROSE festival has been bringing the sounds of poetry, rap and hip hop to the marshes! Quality programming, with nothing but nuggets! Writing workshops, open stages and concerts!
L’événement Festival POSE TA PROSE OFF Théâtre d’Ardoise Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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