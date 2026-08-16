Festival Pré en bulles Salle des fêtes Bédée

Informations pratiques

Le dimanche 27 septembre 2026, le festival Pré en Bulles donnera rendez-vous aux amoureux de bande dessinée à Bédée, en Ille-et-Vilaine, pour sa 17e édition.

Cette année, le festival explorera un thème qui résonne particulièrement avec le 9e art : « Transmission des possibles ». Comment les histoires que nous recevons, nos racines, nos souvenirs et nos héritages peuvent-ils nous aider à imaginer d’autres chemins et d’autres futurs ? Une invitation à regarder derrière nous… pour mieux dessiner la suite.

Pour faire vivre cette réflexion, Pré en Bulles réunira une nouvelle fois des univers et des générations très différents. Parmi les auteurs et autrices attendu·es : **Turf, Lomig, Nicoby, Fabien Grolleau, Maran Hrachyan, Sylvain Guinebaud, Jop, Claire Malary, Pauline Pernette, et bien d’autres à découvrir.

Mais Pré en Bulles ne se résume pas aux rencontres-dédicaces. Toute la journée, le public pourra circuler entre expositions, débats illustrés, spectacles et animations, avec une programmation pensée aussi bien pour les lecteurs passionnés que pour les familles et les simples curieux.

Rendez-vous dimanche 27 septembre 2026, de 10 h à 19 h, à la salle polyvalente et au complexe sportif de Bédée.

Les rencontres-dédicaces ont lieu de 10 h à 12 h puis de 14 h à 19 h, tandis que spectacles, expositions et animations se poursuivent également pendant la pause du midi.

L’entrée est fixée à :

– 7 € pour les adultes,

– 4 € en tarif réduit

– et est gratuite pour les moins de 18 ans.

Le billet donne accès à l’ensemble de la programmation.

La liste complète des invité·es, les expositions, spectacles, débats, animations et toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site du festival :

Venez pour la BD … et restez pour le reste !!!