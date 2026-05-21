FESTIVAL PRECAIRE Entre ciel et terre Place du nouveau marché Aubusson
FESTIVAL PRECAIRE Entre ciel et terre Place du nouveau marché Aubusson jeudi 6 août 2026.
Aubusson
FESTIVAL PRECAIRE Entre ciel et terre
Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Cie Si j’y suis
Entrée sur réservation conseillée .
Place du nouveau marché Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 51 37 68
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English : FESTIVAL PRECAIRE Entre ciel et terre
L’événement FESTIVAL PRECAIRE Entre ciel et terre Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin
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